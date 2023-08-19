بعد ضوء أمريكا الأخضر.. صفقة عسكرية وشيكة بين ألمانيا وإسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، في بيان، أن مسؤولين كبارا من إسرائيل وألمانيا سيوقعون خلال الأسابيع المقبلة على خطاب التزام لشراء ألمانيا نظام الدفاع الجوي المتطور "آرو 3" من إسرائيل، في صفقة مبيعات عسكرية هي الأعلى في تاريخ إسرائيل والبالغة 3.5 مليار دولار، بعدما أعطت الولايات المتحدة موافقتها على المضي فيها.
نظام "آرو 3" جرى تطويره بشكل مشترك بين "منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية" و"وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية"، وجرى تصنيعه من قبل شركة "الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية".
ويعتبر النظام الأكثر تطورا في إسرائيل، وبعيد المدى ويمكنه اعتراض صواريخ بالستية أثناء تواجدها خارج الغلاف الجوي للأرض.
وذكر البيان أن الإعلان عن التوقيع على خطاب الالتزام جاء بعدما أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية بالموافقة على الصفقة، التي سيجري التوقيع عليها بالكامل في نهاية هذا العام، بعد مصادقة برلماني إسرائيل وألمانيا عليها.
وتتوقع ألمانيا تسلم النظام في الربع الأول من 2025.
وفي تصريح لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، إن قرار المضي في الصفقة مهم جدا وسيساهم في عملية بناء القوة والاقتصاد لإسرائيل، مضيفا أن الصفقة لها معنى خاص لكل يهودي بأن ألمانيا تحصل على قدرات دفاعية إسرائيلية.
وسعت ألمانيا لتعزيز أسلحتها الدفاعية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وهي تحاول الحصول على نظام "آرو 3" منذ نحو عام.
موقع "المونيتور" الأمريكي