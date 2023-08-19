بعد ضوء أمريكا الأخضر.. صفقة عسكرية وشيكة بين ألمانيا وإسرائيل

وتتوقع ألمانيا تسلم النظام في الربع الأول من 2025.

وفي تصريح لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، إن قرار المضي في الصفقة مهم جدا وسيساهم في عملية بناء القوة والاقتصاد لإسرائيل، مضيفا أن الصفقة لها معنى خاص لكل يهودي بأن ألمانيا تحصل على قدرات دفاعية إسرائيلية.

وسعت ألمانيا لتعزيز أسلحتها الدفاعية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وهي تحاول الحصول على نظام "آرو 3" منذ نحو عام.

موقع "المونيتور" الأمريكي



