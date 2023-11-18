موسكو تهنئ باماكو على تحرير كيدال و"أزواد" تتوعد "فاغنر"

هنأت موسكو، باماكو بتمكن الجيش المالي من استعادة مدينة كيدال، وسط اتهامات من جانب الحركات الأزوادية المسلحة بوقوف " فاغنر" الروسية وراء الخطوة وتسببهم في أحداث عنف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت باماكو سيطرتها الكاملة على كيدال التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة لسنوات.

وأعلنت سفارة روسيا الاتحادية في مالي في بيان لها، الجمعة، أنه " وفقا للمعلومات الواردة في 14 نوفمبر، حررت القوات المسلحة المالية بالكامل مدينة كيدال من جماعات الطوارق المتمردة، التي ظلت لمدة 10 سنوات معقلا رئيسيا للمتمردين المناهضين للحكومة في السنوات الأخيرة.