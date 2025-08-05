نتنياهو يتوسط لإزالة التوتر بين ترامب وبوتين

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إزالة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، بعلم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن "مصادر مقربة" من نتنياهو.

أخبار ذات علاقة بوتين ونتنياهو يجريان اتصالا هاتفيا للمرة الثانية في أسبوع

وقالت المصادر، الثلاثاء، إن مكتب نتنياهو أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المحادثات مع الحكومة الروسية.

وأضافت المصادر أن بعض تلك المحادثات مُعلن عنها وبعضها لا يزال سريّا، وأنها في إطار محاولة تهدئة التوتر بين موسكو وواشنطن مع استمرار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت أنه جرى خلال أسبوع واحد اتصالان هاتفيان بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتنياهو وتم إبلاغ الرئيس ترامب بهما.

وتناولت المحادثات الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي التوترات مع إيران والاتصالات مع سوريا.

وتؤكد المصادر وجود علاقة شخصية راسخة بين نتنياهو وبوتين وترامب، مما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مثل هذه المحادثات إلى حد ما.

ويعتبر الاتصال الهاتفي أمس بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو تموز الشأن السوري والوضع في الشرق الأوسط.