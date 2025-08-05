logo
العالم

نتنياهو يتوسط لإزالة التوتر بين ترامب وبوتين

نتنياهو يتوسط لإزالة التوتر بين ترامب وبوتين
بوتين ونتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 11:58 ص

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إزالة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، بعلم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن "مصادر مقربة" من نتنياهو.

أخبار ذات علاقة

بوتين ونتنياهو يجريان اتصالا هاتفيا للمرة الثانية في أسبوع

بوتين ونتنياهو يجريان اتصالا هاتفيا للمرة الثانية في أسبوع

 وقالت المصادر، الثلاثاء، إن مكتب نتنياهو أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المحادثات مع الحكومة الروسية.

وأضافت المصادر أن بعض تلك المحادثات مُعلن عنها وبعضها لا يزال سريّا، وأنها في إطار محاولة تهدئة التوتر بين موسكو وواشنطن مع استمرار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت أنه جرى خلال أسبوع واحد اتصالان هاتفيان بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتنياهو وتم إبلاغ الرئيس ترامب بهما.

أخبار ذات علاقة

"أمامك مهلة 12 يوماً".. هل دقت ساعة الحسم الأمريكية ضد بوتين؟

"أمامك مهلة 12 يوماً".. هل دقت ساعة الحسم الأمريكية ضد بوتين؟

 وتناولت المحادثات الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي التوترات مع إيران والاتصالات مع سوريا.

وتؤكد المصادر وجود علاقة شخصية راسخة بين نتنياهو وبوتين وترامب، مما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مثل هذه المحادثات إلى حد ما.

ويعتبر الاتصال الهاتفي أمس بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو تموز الشأن السوري والوضع في الشرق الأوسط.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC