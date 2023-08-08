عملية "معقدة جدا".. هل بات تدخل "إيكواس" العسكري مستبعدا في النيجر؟

استبعد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون، إمكانية تدخل دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا عسكريا في النيجر لردع الانقلابيين وإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، بسبب مجموعة من العوامل بعضها يتعلق بجاهزية جيوشها في الوقت الحاضر، فضلا عن رفض دول أعضاء بالمجموعة لفكرة الحل العسكري للأزمة في نيامي.

وردا على سؤال: هل التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في النيجر ممكن بشكل جدي في هذا الوقت؟ قال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، مؤلف كتاب "Géopolitique de l'Algérie قادر عبد الرحيم: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فهي عملية معقدة جدا".

واضاف في مقابلة مع قناة "تي في 5 موندي" الفرنسية، أنه "لا يوجد الكثير من الجيوش الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على استعداد اليوم للذهاب والموت من أجل نيامي".

وقال عبد الرحيم إن "النيجر لديها مشكلة كبيرة، وهي أن غالبية الجنود الذين يشكلون الجيش النيجري هم من مجموعة عرقية الهوسا، نفس العرق الذي ينتمي إليه الجنرال الانقلابي تياني"، مؤكدا أن "التدخل مع القوات النيجرية معقد".