بايدن يحث على التوافق في إسرائيل حول خطط إصلاح القضاء مع تصاعد الاحتجاجات

وقد يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) غدا الإثنين، عملية التشريع الخاصة بإصلاحات القضاء مما سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضعف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.

وأثارت هذه المحاولة احتجاجات في أرجاء إسرائيل ودعوات للحكومة بالتريث والتوصل إلى توافق واسع بشأن خطتها المتعلقة بالقضاء، والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بتأييد كبير نسبيا كما هي الآن.

وفي رد نُشر اليوم الأحد، على استفسار لصحيفة نيويورك تايمز، قال بايدن "إن عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر".