الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان بعد الحكم بسجنه 3 سنوات
أكد محامي عمران خان، أن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق بمدينة لاهور شرق البلاد، بعد أن أصدرت محكمة حكما بحقه بالسجن ثلاث سنوات، بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا مُنحت للدولة.
ويقول خبراء في القانون، إن الإدانة في القضية يمكن أن تقضي على فرص خان في خوض الانتخابات الوطنية التي يتوقع إجراؤها قبل أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حزب خان (حركة الإنصاف) في بيان، إنه قدم بالفعل طعنا لدى المحكمة العليا بالبلاد على حكم المحكمة.
وقالت وسائل إعلام محلية وشاهد من رويترز، إن الشرطة طوقت مقر إقامة خان في لاهور بعد صدور الحكم.
ويتعلق الحكم بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أن خان "باع بشكل غير قانوني" هدايا ممنوحة للدولة في أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022. وينفي عمران خان ارتكاب أي مخالفات.
واتُهم خان (70 عاما)، نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع هدايا تعود إلى الدولة بعد الحصول عليها خلال زيارات خارجية. وتزيد قيمة تلك الهدايا عن 140 مليون روبية (635 ألف دولار).