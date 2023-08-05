الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

أكد محامي عمران خان، أن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق بمدينة لاهور شرق البلاد، بعد أن أصدرت محكمة حكما بحقه بالسجن ثلاث سنوات، بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا مُنحت للدولة.

ويقول خبراء في القانون، إن الإدانة في القضية يمكن أن تقضي على فرص خان في خوض الانتخابات الوطنية التي يتوقع إجراؤها قبل أوائل نوفمبر تشرين الثاني.