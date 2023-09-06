لماذا يشعر الكثيرون في أمريكا بالإحباط تجاه الرئيس بايدن؟

تقترب نسب انخفاض البطالة في الولايات المتحدة من مستويات تاريخية، وفي الوقت ذاته يتدنى التضخم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن أمريكا تلحق بروسيا إذلالًا استراتيجيًا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح دون المجازفة بالقوات الأمريكية، وانخفاض نسبة جرائم القتل في المدن بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، يرى 20% فقط من الأمريكيين، استطلَعَت آراءهم الصحيفة، أن الاقتصاد في وضع ممتاز أو جيد، مقابل 49% يرون أنه ضعيف.

وأشارت إلى استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث، الذي أفاد بأن السواد الأعظم من الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم حيال مستقبل أمريكا.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير لمركز "غالوب" أفاد بأن نسبة قليلة جدًا من الأمريكيين يثقون هذه الأيام بالرئيس جو بايدن بدرجة أقل من ثقتهم بالرئيس السابق دونالد ترامب في سنة حكمه الكارثية الأخيرة.