لماذا يشعر الكثيرون في أمريكا بالإحباط تجاه الرئيس بايدن؟
تقترب نسب انخفاض البطالة في الولايات المتحدة من مستويات تاريخية، وفي الوقت ذاته يتدنى التضخم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن أمريكا تلحق بروسيا إذلالًا استراتيجيًا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح دون المجازفة بالقوات الأمريكية، وانخفاض نسبة جرائم القتل في المدن بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، يرى 20% فقط من الأمريكيين، استطلَعَت آراءهم الصحيفة، أن الاقتصاد في وضع ممتاز أو جيد، مقابل 49% يرون أنه ضعيف.
وأشارت إلى استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث، الذي أفاد بأن السواد الأعظم من الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم حيال مستقبل أمريكا.
وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير لمركز "غالوب" أفاد بأن نسبة قليلة جدًا من الأمريكيين يثقون هذه الأيام بالرئيس جو بايدن بدرجة أقل من ثقتهم بالرئيس السابق دونالد ترامب في سنة حكمه الكارثية الأخيرة.
وتساءلت "نيويورك تايمز": "بما أن كل شيء رائع جدًا، لماذا يشعر الناس بالإحباط الشديد؟".
وأوضحت أن أحد التفسيرات جاء الأسبوع الماضي، ويتحدث عن فشل البيت الأبيض وحلفائه السياسيين في توصيل جميع الأخبار الطيبة.
لكن هناك تفسيرًا آخر، وفق الصحيفة، يتمثل في أن الأخبار ليست كلها طيبة بنسبة كبيرة، إذ يشعر الأمريكيون بالقلق من أشياء لا تظهر دائمًا في العناوين أو الإحصاءات، لكن من السهل رؤيتها بما يكفي.
وقالت إن الأشياء التي يسهل رؤيتها تشمل أسعار البيض، الخبز الأبيض، الدجاج والبنزين.
وبحسب الخبراء، فإن زيادة أسعار هذه المواد لا تعكس نسبة التضخم الحقيقية، فالتضخم الذي يختبره الناس في حياتهم المعيشية اليومية ليس هو الذي تفضل الحكومة إبرازه.
وتابعت الصحيفة: "الأشياء التي يسهل رؤيتها تشمل التدهور المتكرر للنظام العام في شوارع أمريكا، وكذلك عدم شعور الأطفال بأنهم على خير لأسباب كثيرة.
وربما يكون لدى شركات التواصل الاجتماعي الكثير لتقوله بهذا الشأن.. وأيضًا أزمة الحدود التي أصبحت مشكلة وطنية".
وقالت إن "الأشياء التي يسهل رؤيتها تتمثل في أن العالم غدا أكثر خطرًا تحت ناظري بايدن، الذي يستحق التقدير على تسليحه لأوكرانيا، لكنه يستحق اللوم على الانسحاب المذل من أفغانستان، الذي من دون شك شجع بوتين على غزوه لأوكرانيا وفتح شهية الصين على تايوان".
وأكدت أن "الأمر الذي يسهل رؤيته هو أن الرئيس بايدن ليس شابًا بالنسبة لعمره".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية