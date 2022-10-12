كييف: روسيا قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن روسيا قصفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة بالبلاد خلال هجماتها الصاروخية يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف هالوشينكو لشبكة "سي.إن.إن" في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء: "نوجه هذه الرسالة إلى شركائنا: إننا بحاجة لحماية الأجواء"، مؤكدا أن روسيا تستهين بالقواعد الدولية.

وتابع بالقول: "إنهم لا يبالون بأي نوع من الاتفاقيات أو المعاهدات".

وحثت أوكرانيا المدنيين يوم الثلاثاء على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، إذ يتعرض الملايين لانقطاعات في التيار الكهربائي بعد أوسع هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.

وتصف موسكو أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" للقضاء على القوميين الذي يشكلون خطورة، وحماية المتحدثين بالروسية. كما تتهم الغرب بتصعيد الصراع وإطالة أمده من خلال تقديمه الدعم لكييف.