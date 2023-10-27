مسؤول إيراني يلتقي القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بموسكو

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، أن اجتماعا عقد مع وفد من حركة حماس في العاصمة موسكو، جرى خلاله بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

بدوره، قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا تعتقد أن من الضروري استمرار التواصل مع جميع الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حركة حماس إلى موسكو وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الوفد التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية لكنه لم يتواصل مع الكرملين.

وحثت إسرائيل أمس الخميس روسيا على طرد وفد حماس الزائر ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها "مؤسفة".