مسؤول إيراني يلتقي القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بموسكو
بحث نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في العاصمة الروسية موسكو التطورات في قطاع غزة وجهود إيران لوقف إطلاق النار، بحسب ما أعلنته السفارة الإيرانية في موسكو.
وقالت السفارة الايرانية في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء تم في مقرها في العاصمة موسكو بحضور السفير الإيراني كاظم جلالي.
وأكد باقري لأبو مرزوق أنه ومنذ اليوم الأول للحرب على غزة بدأت إيران مشاورات عديدة مع الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن "أولوية طهران في المفاوضات مع الأطراف الأجنبية هي وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات للشعب ورفع الحصار، وهي تتابع هذه القضية بجدية على مختلف المستويات".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، أن اجتماعا عقد مع وفد من حركة حماس في العاصمة موسكو، جرى خلاله بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.
بدوره، قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا تعتقد أن من الضروري استمرار التواصل مع جميع الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حركة حماس إلى موسكو وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الوفد التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية لكنه لم يتواصل مع الكرملين.
وحثت إسرائيل أمس الخميس روسيا على طرد وفد حماس الزائر ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها "مؤسفة".