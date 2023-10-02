مقتل 9 وإصابة 40 بانهيار سقف كنيسة في المكسيك

قالت السلطات المحلية، إن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 40، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ودعم الجنود خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة باستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.