تركيا تعلن مقتل القيادية الكردية فاطمة أونور في العراق

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الأربعاء، تحييد عناصرها للقيادية الكردية في تنظيم "بي كي كي" فاطمة أونور، شمالي العراق، وفق ما أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري.

وقال مسؤولون أمنيون أتراك، إن "فاطمة أونو، التي كانت ضابطة المخابرات في حزب العمال الكردستاني، استهدفت وقتلت في عملية نفذتها وكالة المخابرات التركية (MET) في سنجار ب‍العراق".