بعد شهرين من إصابته.. وفاة المرشح الرئاسي الكولومبي ميجيل أوريبي

توفي السناتور الكولومبي المحافظ والمرشح الرئاسي، ميجيل أوريبي تورباي، اليوم الاثنين، بعد أكثر من شهرين من إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في غرب بوغوتا.

وأكدت ماريا كلوديا تارازونا، زوجة أوريبي تورباي (39 عاما)، وفاته صباح اليوم الاثنين، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وكان أوريبي تورباي قد أصيب بجروح خطيرة في السابع من يونيو/حزيران الماضي، خلال تجمع انتخابي في عاصمة البلاد، حيث أصيب بأعيرة نارية في الرأس والساق، وخضع لعملية جراحية طارئة وظل في العناية المركزة حتى وفاته.

ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "بقوة" بالهجوم على أوريبي خلال مناسبة انتخابية غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن الرئاسة: "إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجومًا على شخصه، بل أيضًا على الديموقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".

ويعد أوريبي من أشد المنتقدين لبيترو، وهو عضو في حزب الوسط الديموقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي الذي حكم كولومبيا من عام 2002 إلى عام 2010.

وأعلن ميغيل أوريبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه يطمح لأن يتم انتخابه رئيسًا في عام 2026 خلفا لبيترو الذي يعارضه بشدة.