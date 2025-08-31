تمتلك "المبادرة الاستراتيجية".. روسيا تشعل كامل خط الجبهة مع أوكرانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، السبت، أن القوات الروسية تشن هجمات مستمرة على امتداد كامل خط الجبهة تقريباً في أوكرانيا، ولديها "المبادرة الاستراتيجية".

وقال جيراسيموف لنوابه في خطاب نشرته وزارة الدفاع: "تواصل القوات المشتركة شن هجمات بلا هوادة على امتداد كل خط الجبهة تقريباً. وفي الوقت الحالي، تملك القوات الروسية المبادرة الاستراتيجية بالكامل".

لكن المتحدث باسم الجيش الأوكراني فيكتور تريهوبوف قال إن القوات الأوكرانية حققت نجاحات على الجبهة، حيث منعت القوات الروسية من الاستيلاء على أهداف في منطقة "دونيتسك" وأوقفت المزيد من التقدم في منطقة "دنيبروبيتروفسك"، مضيفاً أن القوات الأوكرانية حاصرت الوحدات الروسية في إحدى المناطق.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين لإمكانية نشر شركات عسكرية خاصة أمريكية في أوكرانيا، كجزء من خطة سلام طويلة الأمد.

وبحسب تقريرٍ حصري نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن هذه الخطوة تأتي كحلٍّ مؤقت بعد تأكيد ترامب على عدم نشر قوات أمريكية نظامية، لكنها تمنح واشنطن "وجودًا على الأرض" من خلال المقاولين لضمان حماية مصالحها، وبما في ذلك الشركات الأمريكية.

ووفقًا للتقارير، سيُشارك المقاولون الأمريكيون في إعادة بناء التحصينات على الخطوط الأمامية، وإنشاء قواعد جديدة، وتدريب القوات الأوكرانية، والهدف من هذا الوجود هو تعزيز الردع ضد روسيا، وخلق عامل قوة يمنع أيّ خرقٍ محتمل لوقف إطلاق النار، وقد أشار مسؤولون إلى أن وجود الجنود الأمريكيين الخاصين سيُؤكِّد الالتزام الأمريكي بالخطة، ويزيد تأثير الردع.