بعد منعه من الحديث.. نائب أوكراني يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلي

قُتل نائب في البرلمان الأوكراني، وأصيب 26 شخصًا، بعد أن فجر الأول قنبلتين في مجلس قروي إثر منعه من الحديث.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على "تلغرام"، اليوم الجمعة، إن "26 مصابا أسعفوا إلى المستشفى 6 منهم بحالة خطرة"، مشيرة إلى أن الأطباء حاولوا إنعاش النائب الذي فجر القنبلتين، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وفاته.