مكلف بإنعاش الاقتصاد.. تعيين لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية

عُيّن اليوم السبت، لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس شي جين بينغ، بعد يوم من فوز الأخير بولاية ثالثة.

وفاز شي جين بينغ (69 عاماً) الجمعة، بولاية جديدة لمدة خمس سنوات، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في ما يشكّل تتويجاً لصعود جعله أقوى رئيس للبلاد منذ أجيال.

ولأنّ البرلمان تابع عمليا للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، فإنّ نتيجة الاقتراع لم تكن موضع شكّ.

واليوم السبت، خلال عملية تصويت أخرى من النواب المجتمعين في قصر الشعب في بكين، حصل لي تشيانغ، المرشّح الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء، على 2936 صوتاً، فيما صوّت ثلاثة نوّاب ضدّه وامتنع ثمانية عن التصويت.

وطُلب من الصحافيين مغادرة قاعة المجلس عندما قام النواب بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتشيانغ، (63 عاماً)، هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي، وقد تضرّرت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته. وهو يخلف "لي كه تشيانغ" الموجود في منصبه منذ العام 2013.