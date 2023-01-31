كم عدد الإسرائيليين الذين سيحصلون على أسلحة بموجب خطة بن غفير؟

سلطت صحيفة عبرية الضوء على العدد المحتمل للإسرائيليين الذين سيحصلون على أسلحة بموجب خطة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تهدف لتسريع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة سلاح وتخفيف الشروط المتعلقة بذلك.

والسبت الماضي، قرر "الكابينت" الإسرائيلي، إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات التي شهدتها إسرائيل مؤخراً.

خطة بن غفير

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "خطة بن غفير تقوم على أساس تسريع عملية حصول الإسرائيليين على تراخيص حمل السلاح، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليح أكبر عدد منهم"، مشيرة إلى أن "بن غفير سيقدم خطة لتسهيل عملية إصدار تراخيص الأسلحة النارية في إسرائيل".