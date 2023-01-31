كم عدد الإسرائيليين الذين سيحصلون على أسلحة بموجب خطة بن غفير؟
سلطت صحيفة عبرية الضوء على العدد المحتمل للإسرائيليين الذين سيحصلون على أسلحة بموجب خطة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تهدف لتسريع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة سلاح وتخفيف الشروط المتعلقة بذلك.
والسبت الماضي، قرر "الكابينت" الإسرائيلي، إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات التي شهدتها إسرائيل مؤخراً.
خطة بن غفير
وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "خطة بن غفير تقوم على أساس تسريع عملية حصول الإسرائيليين على تراخيص حمل السلاح، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليح أكبر عدد منهم"، مشيرة إلى أن "بن غفير سيقدم خطة لتسهيل عملية إصدار تراخيص الأسلحة النارية في إسرائيل".
ويأتي ذلك في إطار مواجهة موجة العمليات المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون، وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهت لدعوات الحكومة من أجل تسليح الإسرائيليين، وسط تحذيرات من مساءلة إسرائيل دوليًا حال تنفيذ خطة بن غفير.
وقال بيان صادر عن وزارة الأمن القومي، إن "بن غفير يسعى لتقليل أوقات الانتظار لقسم المقابلة بعملية طلب تصريح السلاح، وكذلك فترة الانتظار للموافقة بعد المقابلة، وسيعطي تعليمات بتسريع إجراءات الحصول على رخصة سلاح".
وأوضح البيان، أنه "ولتسهيل عملية حصول الإسرائيليين على الأسلحة يعتزم بن غفير مضاعفة عدد الموظفين في قسم ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة"، مشيرا إلى أنه "يوجد حاليا 17.373 طلبا للحصول على رخصة سلاح".
وأضاف البيان: "من بين الطلبات العالقة هناك 6.600 طلب في مرحلة تقديم الوثائق، و10.773 طلبا بانتظار إجراء مقابلات"، مشيرا إلى أن "العام الماضي سجل رقما قياسيا بطلبات الإسرائيليين للحصول على رخصة سلاح"، حسب الصحيفة.
أعداد مضاعفة
وأكدت الصحيفة، أن "من المرجح أن تتضاعف أعداد الإسرائيليين الراغبين في الحصول على رخصة سلاح خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل زيادة موجة العمليات المسلحة والتوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
ولفتت الصحيفة، إلى أنه "يتم قبول طلبات الحصول على رخصة سلاح بناء على استيفاء المتقدمين لمعايير الأهلية وطبيعة المنطقة التي يعيش فيها مُقدم الطلب"، مشيرةً إلى أن "بن غفير قد يعمل على تخفيف هذه المعايير".
وأكدت الصحيفة العبرية، أن "بن غفير سيجري نقاشا حول ترخيص الأسلحة النارية في وزارته لمناقشة المتقرحات المتعلقة بتسريع إجراءات الحصول على ترخيص سلاح، وتخفيف المعايير المتعلقة بالحصول على الترخيص".
قوانين صارمة
وكانت لدى إسرائيل قوانين صارمة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص حمل سلاح؛ إلا أنها أجرت عام 2018 إصلاحات بتلك القوانين، سمحت بموجبها لأكثر من مليون إسرائيلي الحصول على تصاريح حمل السلاح.
وبينت الصحيفة، أن "هناك ما يقرب من 155.168 سلاحا ناريا خاصا قانونيا في إسرائيل، مع حوالي 147.248 من حاملي التراخيص المعتمدين"، مضيفة: "هذا يعني أن حوالي 1.6% من سكان إسرائيل يحملون أسلحة نارية".
يذكر أن بن غفير، تعهد عقب عملية القدس التي وقعت الجمعة الماضية، بـ"العمل على تسليح كل الإسرائيليين"، قائلاً: "يجب أن نُغير قريباً سياسة التسلح، وأن يكون هناك سلاح لدى كل إسرائيلي"، وفق تعبيره.