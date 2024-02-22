"8 ملايين جائع".. شح المساعدات يفاقم أوجاع الأوكرانيين

بلغ ما تم تمويله من المناشدة الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا نسبة 10 في المئة فقط، لعام 2024، ما يعرض للخطر المساعدة الأساسية اللازمة للمحتاجين عبر مناطق الخطوط الأمامية، بحسب مسؤولة أممية.

وحذرت الممثلة العليا للأمم المتحدة في أوكرانيا، دينيس براون، في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن ما يقدر بنحو 8.5 مليون أوكراني يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من مناطق القتال، معرضون لخطر الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء.

وقالت براون، "إذا لم نتلق هذه الأموال، فلا أعرف من أين ستأتي هذه الأموال.."

بينما أصبح مستقبل المساعدات العسكرية لأوكرانيا على المحك، تسعى براون إلى حث المجتمع الدولي والقطاع الخاص على تذكر أن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة أيضًا.

وتبلغ هذه المناشدة الموجهة من الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا 3.1 مليار دولار.

ولا يزال الاقتصاد الأوكراني يعاني من آثار الغزو الروسي واسع النطاق قبل عامين. وقالت براون: "هناك الكثير مما يجب دعمه".

وأضافت أن مساعدات الأمم المتحدة التي يتم توصيلها إلى هذه المناطق عبر خط المواجهة، تتكون من الإمدادات الأساسية بالغالب؛ إذ تندر الكهرباء والمياه الجارية.

وتقوم فرق الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بتوصيل المساعدات عبر المناطق المحاصرة في خيرسون و زاباروجيا ودونيتسك وخاركيف.

في عام 2023، استهدفت عمليات التسليم 11 مليون شخص.

وتشمل الاحتياجات المياه، ومستلزمات النظافة، والتي تشمل: معجون الأسنان، وورق التواليت، والفوط الصحية.

يذكر أن الولايات المتحدة، خصصت أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، نسبة 65 في المئة منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية.

وتنتظر كييف منذ أشهر إقرار مساعدة حاسمة بقيمة 60 مليار دولار قرَّرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وسط معارضة من الجمهوريين.