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كييف ترفض أي وساطة تنطوي على خسارة أراضٍ أو تجميدٍ للنزاع
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، في لشبونة، أنّ أوكرانيا ترفض أيّ وساطة سلام مع روسيا لا تستبعد منذ البداية أيّ خسارة للأراضي الأوكرانية أو وقفًا للقتال.
وقال كوليبا بعد اجتماع مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو: "أي خطّة أو مبادرة سلام وأي وساطة، لا ينبغي أن تنطوي على خسارة قانونية أو حقيقية للأراضي الأوكرانية".
وأضاف كوليبا متحدثًا للصحافيين باللغة الإنكليزية: "لا ينبغي أن تقوم أي مبادرة أو وساطة على فرضية أنه يجب علينا تجميد الصراع ثم رؤية ما سيحدث".