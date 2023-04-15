آخر تطورات الأحداث في السودان

* القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان تدعو إلى وقف الأعمال القتالية فورًا والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع.

ردود الفعل.. والمواقف



* بيان: مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان يندد بشدة باندلاع القتال هناك.

* الخارجية السعودية: المملكة تبدي قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع.

* مصر تقول في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

* السفير الأمريكي في السودان يقول في تغريدة إن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ويدعو كبار قادة الجيش إلى وقف القتال، مشيرًا إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.