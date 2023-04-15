آخر تطورات الأحداث في السودان

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وقالت قوات الدعم السريع إن مقرها في الخرطوم تعرض لهجوم مفاجئ وكاسح من قبل الجيش، ما دعاها للرد على الهجوم ومهاجمة المقرات التابعة للجيش والسيطرة على العديد منها.
* اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
* الجيش السوداني يقول إن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.
* قوات الدعم السريع السودانية تقول إنها سيطرت على القصر الجمهوري ومقر سكن البرهان ومطار الخرطوم.
* قوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت كذلك على مطاري مروي والأبيض ومواقع أخرى في الولايات.
* الجيش السوداني يقول إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.
* القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان تدعو إلى وقف الأعمال القتالية فورًا والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع.
* بيان: مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان يندد بشدة باندلاع القتال هناك.
* الخارجية السعودية: المملكة تبدي قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع.
* مصر تقول في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
* السفير الأمريكي في السودان يقول في تغريدة إن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ويدعو كبار قادة الجيش إلى وقف القتال، مشيرًا إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.
* السفارة البريطانية في السودان: نراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات، وننصح رعايانا بالبقاء في أماكن مغلقة.