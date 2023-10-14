ألمانيا تدعو لمراعاة الوضع الإنساني في غزة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي، اليوم السبت، إن "قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني... هذه معضلة كبيرة يصعب حلها".