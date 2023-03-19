مئات جنود الاحتياط في إسرائيل يقاطعون الخدمة العسكرية

في خطوة احتجاجية جديدة، توقف المئات من الجنود الاحتياط في سلاح الجيش الإسرائيلي عن الخدمة، اليوم الأحد، في أول تنفيذ رسمي لتهديد صدر عنهم قبل عدة أسابيع ردًا على خطط الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي.

وأعلن جنود الاحتياط، أن 450 ضابطًا وجنديًا في قسم العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية، و200 في وحدات الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، أنهم سيتوقفون عن الحضور للعمل التطوعي، وفق ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

وقال الجنود في رسالتهم إلى قادة الجيش الإسرائيلي: "سنتوقف عن التطوع في الخدمة الاحتياطية، اعتبارًا من اليوم الأحد، وسنكون سعداء بالعودة إلى التطوع عندما تكون الديمقراطية آمنة".