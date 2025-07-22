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3 قتلى بضربة أوكرانية على خيرسون الروسية

3 قتلى بضربة أوكرانية على خيرسون الروسية
آثار هجوم مسيرة أوكرانية على موقع روسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 1:04 م

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت حافلة نقل خاص في ناحية غولوبريستانسكي بمنطقة  خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

في المقابل، قُتل طفل يبلغ 10 سنوات في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، وأصيب خمسة آخرون جراء قصف روسي بقنابل انزلاقية موجهة استهدفت مبنى سكنيًا، وفق ما أعلنه رئيس بلدية المدينة.

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وشهدت الليلة الماضية تصعيدًا واسعًا، حيث أعلنت كييف أن أكثر من 12 شخصًا أصيبوا في أنحاء متفرقة من البلاد جراء هجمات روسية مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، إن "ليلة أخرى من الرعب" عاشتها البلاد.

وتأتي هذه التطورات فيما يستعد الطرفان لجولة ثالثة من المفاوضات في إسطنبول، وسط استمرار الحرب التي دخلت عامها الثالث.

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