وزير باكستاني: إدانة عمران خان لا علاقة لها بالانتخابات

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، أن القبض على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، "تم بعد تحقيق شامل، وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".

وقال وزير الإعلام الباكستاني، إن "قرار المحكمة أشار إلى أن عمران خان مُنح فرصة كاملة للدفاع عن نفسه"، مؤكدًا أنه "لا علاقة لإدانته بالاتخابات".

وأضاف الوزير أن "حُكم المحكمة يقول إن عمران خان ثبت أنه مذنب بارتكاب ممارسات فساد".

وكان محامي "خان" أفاد في وقت سابق، أن الشرطة الباكستانية ألقت القبض عليه في مدينة لاهور شرق البلاد، بعد أن أصدرت محكمة حُكمًا بحقه بالسجن 3 سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا مُنحت للدولة.

وفي أول تعليق له، قال "خان" في بيان مسجل مسبقًا على منصة "إكس"، إن القبض عليه كان "متوقعًا"، ووجَّه خطابًا لأنصاره، قائلًا: "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين".