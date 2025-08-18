زيلينسكي: أجريت "أفضل" محادثة حتى الآن مع ترامب

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بمحادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنهما ناقشا الضمانات الأمنية.

وصرح زيلينسكي خلال اجتماع موسع مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض "أجرينا محادثة جيدة للغاية مع الرئيس ترامب، وكانت بالفعل الأفضل - أو، آسف، ربما ستكون هناك (أخرى) أفضل في المستقبل"، على حد تعبيره.

أخبار ذات علاقة من البيت الأبيض.. جبهة أوروبية موحدة لرسم مستقبل جديد لأوكرانيا

من جهته، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال الاجتماع في البيت الأبيض، اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأمريكية المحتملة، وهو ما يتناقض مع دعوة ترامب للعمل مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ميرتس في اجتماع موسع في البيت الأبيض ضم زعماء أوروبيين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيعقد من دون وقف إطلاق النار، لذلك دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا".