جنرال أوكراني: طردنا الروس من بعض المواقع في باخموت

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، في بيان أُرسل على تطبيق تيليغرام للتراسل إن "الوضع صعب للغاية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تعرض العدو في مناطق معينة من المدينة لهجوم مضاد من قبل وحداتنا وترك بعض المواقع".

وقال الجيش إن سيرسكي أدلى بهذه التصريحات أثناء زيارته للقوات على الخطوط الأمامية أمس الأحد.

وأضاف أن وحدات روسية جديدة، تشمل مظليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة "يُدفع بها باستمرار إلى المعركة" على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

وقال سيرسكي: "العدو غير قادر على السيطرة على المدينة".