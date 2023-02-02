توقيف حليف بارز لعمران خان في باكستان

وأوقف أحمد على خلفية تصريحات يشتبه بأنه أدلى بها ضد الرئيس السابق آصف علي زرداري، اتهمه فيها بوضع "مخطط للقتل من أجل القضاء على زعيم حركة إنصاف الباكستانية عمران خان"، بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن الشرطة.

وقال راجا عناية الرحمن، المسؤول في حزب الشعب الباكستاني الذي تقدم بالشكوى، ويعد زرداري رئيسه المشارك: "حاول تحريض الناس".

وجاء توقيف أحمد بعيد منتصف ليل الخميس، بعد ساعات على إفراج محكمة في إسلام أباد بكفالة عن فؤاد شودري، الذي كان وزير المعلومات في عهد خان، بعد اعتقاله لأسبوع.

وأوقف شودري بشبهة "مضايقة وترهيب" مسؤولين في لجنة الانتخابات وأفراد عائلاتهم عبر تصريحات متلفزة، بحسب تقرير للشرطة نشره حزب خان.

وأطيح بخان إثر تصويت لسحب الثقة منه في آذار/مارس العام الماضي بعدما بدل بعض شركائه في الائتلاف ولاءاتهم، ويدعو مذاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات والانسحاب من البرلمان وحل جمعيتين إقليميتين يسيطر حزبه عليهما للي ذراع الحكومة.