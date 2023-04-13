بايدن "قلق" من تسريب الوثائق ولكنه يستبعد خطرًا داهمًا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن "قلقه"، بشأن تسريب وثائق أمريكية سرية، لكنه استبعد أي خطٍر داهم نتيجًة لذلك.

وقال بايدن لصحافيين بُعيد لقائه الرئيس الأيرلندي في دبلن: "أشعر بالقلق لحصول ذلك".

وأضاف الرئيس بايدن، أنه ليس على علم إذا كان ما ورد في وثائق المخابرات التي تم تسريبها في الآونة الأخيرة على صلة بأمور تجري في الوقت الراهن.

وأبلغ بايدن الصحفيين في منتصف جولة أيرلندية لثلاثة أيام: "هناك تحقيق كامل تجريه أجهزة المخابرات ووزارة العدل، وهم يحققون تقدما لكن ليس لدي إجابة".