"الطاقة الذرية" تطلب السماح لها بالتأكد من منسوب مياه تبريد محطة زابوريجيا

وأكدت الهيئة الأممية، في بيان، أن خبراءها الموجودين بشكل دائم في المحطة "يحتاجون إلى الوصول إلى موقع قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتوضيح سبب التباين الكبير الملاحظ بين القياسات المختلفة".

ومن المنتظر أن يزور المدير العام للوكالة رافايل غروسي المحطة في الأيام المقبلة، لكنه عبّر عن أمله بأن يتمكن الخبراء "من الذهاب إلى هناك قريبا جدا من أجل إجراء تقييم مستقل للوضع".

وأدى تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر إلى حدوث فيضانات في البلدات المجاورة لهذا النهر، الأمر الذي أثار القلق بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية - وهي الأكبر في أوروبا - التي تبعد 150 كلم عن السد.