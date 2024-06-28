رغم أسبوع من التدريب.. بايدن بقي كما صوّره ترامب "ضعيفاً متلعثماً"

لم يكن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة التي جمعته مع منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب مشجعًا حتى لمؤيديه، وهو ما عكسته التعليقات التي بدأت تظهر عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أسبوع من التدريب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إلى أن بايدن كان أمضى الأسبوع الذي سبق المناظرة في منتجع قرب واشنطن.

وقالت شبكة "ABC" إن الرئيس كرس وقته، خلال ذلك الأسبوع، في التدريب على المناظرة، وبما يشمل إجراء مناظرات وهمية، استعدادًا لمواجهته مع منافسه ترامب.

إلا أن ردود الفعل الأولية على المناظرة لم تكن في صالح بايدن، الذي كان عليه أن يواجه ترامب بعد سيل من الانتقادات والتعليقات والفيديوهات التي ظهر فيها عجوزًا يتلعثم في الكلام، ويقول كلامًا غير مفهوم، وزلات لسان تجعله يقول ما لا يقصده بالضبط.