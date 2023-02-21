قناة عبرية: زيلينسكي طلب لقاء نتنياهو في كييف
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن طلب تقدم به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كييف.
وذكرت القناة الـ"13" العبرية، أن الطلب أرسل بواسطة وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي زار كييف الأسبوع الماضي.
وبحسب القناة: "يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار، أنه في ظل الوضع السياسي الحالي والحساسية تجاه الروس، فإن زيارة نتنياهو إلى كييف يمكن أن تشكل معضلة لإسرائيل".
وأضاف المسؤولون: "يتم دراسة الطلب حاليًّا من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".
وقال مسؤول أوكراني للقناة العبرية: "نود أن يعقد الاجتماع بين الطرفين في كييف".
ووفق القناة العبرية، تتضمن قائمة الطلبات المرسلة إلى إسرائيل أيضًا، طلبًا لاستقبال المزيد من المواطنين الأوكرانيين لفترات طويلة، حيث رد وزير الخارجية إيلي كوهين، بحسب مصادر من الجانبين، بأنه سينظر في الأمر.
وطوال الفترة الماضية، اتخذ نتنياهو نهجًا حذرًا للغاية للتعامل مع الأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث امتنع عن إدانة روسيا لغزو أوكرانيا، لكنه لم يعبّر أيضًا عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني، خلال وجوده في المعارضة.
لكن على عكس هذه السياسة، وبعد عودته إلى رئاسة الوزراء، قال نتنياهو بضع مرات إن "إسرائيل ستفكر حتى في منح أنظمة أسلحة لأوكرانيا"، كما وافق على زيارة وزير الخارجية كوهين المهمة إلى كييف الأسبوع الماضي.
وبحسب تقارير عبرية، فإنه "وبعد رد الفعل الروسي على زيارة كوهين، الذي تم قياسه داخل إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنه في ظل هذه الظروف، يمكن لنتنياهو القيام برحلة تضامنية إلى أوكرانيا، دون أن يتسبب ذلك في أزمة في العلاقات مع موسكو".
وأمس الاثنين، زار وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين الإسرائيليين كييف، حيث التقى رؤساء جمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية، ورئيس كتلة معسكر الدولة، عضو الكنيست زئيف إلكين، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كييف، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.