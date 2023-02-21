قناة عبرية: زيلينسكي طلب لقاء نتنياهو في كييف

وذكرت القناة الـ"13" العبرية، أن الطلب أرسل بواسطة وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي زار كييف الأسبوع الماضي.

وبحسب القناة: "يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار، أنه في ظل الوضع السياسي الحالي والحساسية تجاه الروس، فإن زيارة نتنياهو إلى كييف يمكن أن تشكل معضلة لإسرائيل".

وأضاف المسؤولون: "يتم دراسة الطلب حاليًّا من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".

وقال مسؤول أوكراني للقناة العبرية: "نود أن يعقد الاجتماع بين الطرفين في كييف".

ووفق القناة العبرية، تتضمن قائمة الطلبات المرسلة إلى إسرائيل أيضًا، طلبًا لاستقبال المزيد من المواطنين الأوكرانيين لفترات طويلة، حيث رد وزير الخارجية إيلي كوهين، بحسب مصادر من الجانبين، بأنه سينظر في الأمر.