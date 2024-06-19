نتنياهو لشركائه: الخلافات بشأن "الحريديم" و"الحاخامات" تعرض ائتلافنا للخطر

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحكومي قائلاً إن الوقت ليس مناسبا لتشريعات تعرّض الائتلاف للخطر، وذلك في ظل انقسامات حادة بشأن مشروعي قانوني "التجنيد"، و"تعيين الحاخامات".

وفي كلمة مصوّرة بثها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".

وأضاف أن "هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الضيقة، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".

وطالب شركاءه بأن يركزوا اهتمامهم على أهداف هزيمة حماس، وإعادة جميع المختطفين من غزة، وإعادة سكان الشمال (على حدود لبنان)، والجنوب (بمحاذاة شمال غزة) إلى منازلهم، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".