نتنياهو لشركائه: الخلافات بشأن "الحريديم" و"الحاخامات" تعرض ائتلافنا للخطر
خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحكومي قائلاً إن الوقت ليس مناسبا لتشريعات تعرّض الائتلاف للخطر، وذلك في ظل انقسامات حادة بشأن مشروعي قانوني "التجنيد"، و"تعيين الحاخامات".
وفي كلمة مصوّرة بثها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".
وأضاف أن "هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الضيقة، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".
وطالب شركاءه بأن يركزوا اهتمامهم على أهداف هزيمة حماس، وإعادة جميع المختطفين من غزة، وإعادة سكان الشمال (على حدود لبنان)، والجنوب (بمحاذاة شمال غزة) إلى منازلهم، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات هدد نتنياهو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بمعارضة مشروع قانون التجنيد بشكله الحالي، هو وأعضاء آخرون في الكنيست (البرلمان) من حزب الليكود.
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، يمنح اليهود المتدينين (الحريديم) "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.
والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات" من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى؛ بدعوى عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب شاس الديني).
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيفيد حزب "شاس" من خلال توفير فرص عمل لأعضائه.