"لا رابح فيها".. الصين تندد برسوم ترامب الجديدة

نددت الصين، اليوم الجمعة، بالحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على نحو 70 بلدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري، إن "الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية"، بحسب "فرانس برس".

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ويوم أمس الخميس، وقع الرئيس ترامب، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الجمعة.

ولاحقًا، أعلن مسؤول أمريكي كبير أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 آب/أغسطس، أي بعد 7 أيام من الموعد، الذي كان محدّداً أساساً.

وقال المسؤول للصحافيين إنّ هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأمريكية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع، الخميس، أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %.