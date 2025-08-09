طهران توضح طبيعة زيارة وفد "الطاقة الذرية"

كشف مصدر سياسي إيراني رفيع، السبت، أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بلاده تأتي في إطار برنامج عمل مقرر سابقًا ولا تحمل أي طابع استثنائي.

ويضم الوفد نائب المدير العام للوكالة الذرية، رافائيل غروسي.

وأوضح المصدر لوسائل إعلام إيرانية أن هذا النوع من الزيارات يُعد أمراً متكرراً بين طهران ووكالة الطاقة، فقد جرت عشرات اللقاءات المماثلة في السنوات الماضية في كلٍّ من طهران وفيينا.

وشدد على أن الجولة الحالية تقتصر على مباحثات فنية على مستوى الخبراء لمراجعة ملفات وقضايا تقنية، من دون اتخاذ أي قرارات سياسية أو تفاهمات كبرى.

وأضاف أن إيران ما تزال تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز لمصلحة الأطراف التي استهدفت منشآتها النووية.

وأشار إلى أن طهران تتعامل مع هذه الاجتماعات في إطار المتابعة الفنية الدورية وليس التفاوض على ملفات مصيرية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران تأتي بناءً على دعوة رسمية من إيران.

وقال عراقجي إن الزيارة ليست بهدف التفتيش أو المراجعة الميدانية أو التقييم، وأن طهران لم تمنح أي إذن بهذا الشأن.

وبين أن المحادثات ستتركز على تحديد القواعد والآليات التي سيتم على أساسها التعاون بين إيران والوكالة في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التواصل المؤسسي المعتاد.