وريثة عرش إسبانيا تبدأ تدريبا عسكريا لثلاثة أعوام

بدأت الأميرة ليونور، وريثة العرش في إسبانيا التي ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المستقبل، اليوم الخميس تدريبا عسكريا لثلاثة أعوام، معبّرة عن مزيج من الشعور بالحماس والإحساس بالتوتر.

وصلت الابنة الكبرى لملك إسبانيا فيليبي السادس، التي ستبلغ من العمر 18 عاما في أكتوبر تشرين الأول، إلى الأكاديمية العسكرية في سرقسطة بعد الظهر، برفقة والديها، الملك فيليبي والملكة ليتيثيا، وشقيقتها صوفيا.