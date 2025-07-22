ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين جراء الحرب مع إسرائيل إلى 1062 شخصا

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إن 1062 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في إيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلًا.

وبحسب "رويترز"، كان العدد الرسمي السابق للقتلى الإيراني جراء هذه الهجمات 935 شخصًا.

أخبار ذات علاقة إيران تعلن حصيلة قتلى حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل‎

وكان مسؤول إيراني كشف أن حصيلة ضحايا الحرب بين إيران وإسرائيل قد تصل إلى 1100 قتيل.

وقال سعيد أوحدي، رئيس مؤسسة الشهداء الإيرانية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "نظرًا لوجود عدد من الجرحى في العناية المركزة، وبعض الحالات التي لم يتم التعرف على هويتها بعد، فإن العدد قد يرتفع ليصل إلى نحو 1100 قتيل".

أخبار ذات علاقة نتنياهو: الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام

وتُعد هذه الحصيلة من أعلى أرقام الخسائر البشرية في تاريخ المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل؛ ما يعكس حجم التصعيد وشدة الضربات المتبادلة خلال هذا النزاع القصير والمدمّر.