بوتين يدعو لزيادة إنتاج المسيرات الروسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى زيادة إنتاج الطائرات المسيرة الروسية من طرازي "كيوب" و"لانسيت"، بعد أن أثبتتا فعاليتهما.

جاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية للإنتاج العسكري سيرغي تشيميزوف.

وقال الرئيس بوتين خلال الاجتماع: "أثبتت كل من كيوب ولانسيت فعاليتهما الكبيرة، وفي المقام الأول قوة الضربة، حيث لا تفجر المعدات الغربية فحسب، بل الذخيرة أيضًا".

وأضاف: "وعدني المصنعون بأنهم سيزيدون كمية الإنتاج، إنهم يفون بهذا الوعد، لكن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج"، فيما أجاب تشيميزوف ردًا على الرئيس بوتين بالقول: "سنعمل".