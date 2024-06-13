أمريكا ترسل "إشارة إلى روسيا" باتفاقية أمنية مع أوكرانيا
يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، في لقاء من المنتظر أن يشهد توقيع اتفاقية أمنية بين بلديهما، "لإرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن الاستمرار بدعم كييف"، وفق ما ذكر البيت الأبيض.
وأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صحفيين، بأن الاتفاقية لن تلزم القوات الأمريكية مباشرة بالدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وهو خط أحمر رسمه بايدن، الذي يخشى الانجرار إلى صراع مباشر بين القوتين المسلحتين نوويًّا،.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يأتي الإعلان عن الاتفاق، وسط ضرورة تحقيق إنجازات ملحة، بما في ذلك تحويل مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وهناك احتمال أن تكون هذه القمة هي الأخيرة لبايدن مع مجموعة السبع، اعتمادا على نتائج انتخابات هذا العام.
وسيستغل بايدن ونظراؤه من كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان القمة لمناقشة التحديات المتعلقة بانتشار الذكاء الاصطناعي، والهجرة، والقوة العسكرية لروسيا، والقوة الاقتصادية للصين، من بين قضايا أخرى.
وستعقد القمة، التي تفتتح الخميس، بعدما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء أوروبا مكاسب مفاجئة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وسيشارك بالقمة، من الخميس وحتى السبت، قادة دول "مجموعة السبع" وآخرون من حول العالم.