أمريكا ترسل "إشارة إلى روسيا" باتفاقية أمنية مع أوكرانيا

يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، في لقاء من المنتظر أن يشهد توقيع اتفاقية أمنية بين بلديهما، "لإرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن الاستمرار بدعم كييف"، وفق ما ذكر البيت الأبيض.

وأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صحفيين، بأن الاتفاقية لن تلزم القوات الأمريكية مباشرة بالدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وهو خط أحمر رسمه بايدن، الذي يخشى الانجرار إلى صراع مباشر بين القوتين المسلحتين نوويًّا،.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يأتي الإعلان عن الاتفاق، وسط ضرورة تحقيق إنجازات ملحة، بما في ذلك تحويل مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.