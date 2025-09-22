رئيس الأركان الإيراني: ردنا على أي تهديد  سيتجاوز "كل التصورات"

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديدات خارجية برد "حاسم ومفاجئ يتجاوز كل التصورات".

وأشار اللواء موسوي في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والتي استمرت ثماني سنوات، إضافة إلى تجربة "حرب 12 يوماً" مع إسرائيل، إذ بين قائلًا "لقد أثبتت فشل الأعداء أمام قدرات إيران العسكرية والدفاعية المحلية، إضافة إلى استثمار طهران لعناصر القوة الإقليمية والرد المناسب الذي وجهته قواتها المسلحة".

وأضاف أن الجمهورية الإيرانية لا تقف موقف المتفرج أمام التهديدات، بل تحولها إلى فرص لإظهار قوتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تطوير التقنيات الدفاعية الحديثة وتعزيز قدرات الردع يمثلان أولوية لمواجهة "الحروب المركبة وخاصة الحرب المعرفية التي يعتمدها العدو".

واختتم موسوي بتوجيه رسالة طمأنة للرأي العام الإيراني قائلاً: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، بالاعتماد على مفاجآت استراتيجية، جاهزة لتوجيه رد قاطع وسريع يجعل المتغطرسين في العالم يندمون على أي مغامرة"، على حد تعبيره.

وكان الحرس الثوري الإيراني حذر أمس في بيان له من أن أي خطأ في الحسابات من جانب الأعداء سيقابل برد قاسٍ ومزلزل.

وجاء في البيان أن تجربتي "الدفاع المقدس (الحرب) الأولى والثانية (مع العراق وإسرائيل)" أثبتتا أن الردع الفعّال يتحقق عبر الجاهزية الدائمة، وتطوير التكتيكات القتالية، والعمليات الميدانية ضد الأعداء، إلى جانب بناء منظومات دفاعية وعسكرية متطورة في جميع المجالات.

وأكد الحرس الثوري أن إيران، في حال مواجهة أي تهديد جديد، ستحتفظ بزمام المبادرة في ساحة المعركة، وستوجه ضربة "قاتلة ورادعة" تجعل الأعداء يندمون على أي مغامرة عسكرية.