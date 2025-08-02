"مؤامرات واغتيالات وخطف".. إيران في قفص اتهام "العمليات السرية"

كشف موقع "المونيتور" عن تعالي الأصوات الناقدة لضلوع إيران في "عمليات سرية" تتعاون فيها مع شبكات إجرامية دولية لاستهداف معارضين وصحفيين في الغرب.

وأصدرت الولايات المتحدة وتحالف من 13 دولة حليفة - بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا - بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع يسلط الضوء على زيادة مؤامرات الاغتيال والاختطاف والمضايقة المرتبطة بإيران في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بحسب "المونيتور".

وأدان البيان وكالات الاستخبارات الإيرانية لما أسماه "الانتهاكات غير المقبولة" للسيادة، محذراً من أن طهران تتعاون بشكل متزايد مع شبكات إجرامية دولية لاستهداف المعارضين والصحفيين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين أو السابقين.

وفي واحدة من أكثر الاستجابات الغربية شمولاً وتنسيقاً حتى الآن لعمليات طهران السرية المزعومة، قوبل البيان برفض سريع من جانب إيران، إذ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها وسخيفة، وجزء من حملة أوسع نطاقًا لإرهاب إيران".

أخبار ذات علاقة رغم ضربات إسرائيل وأمريكا.. إيران تلوح بإعادة بناء المنشآت النووية

وفي بيانه الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اتهم المتحدث الحكومات الغربية بالنفاق لـ"استضافتها ودعمها العناصر الإرهابية"، وادعى أن الإدانة المنسقة ما هي إلا تكتيك لصرف الانتباه عن "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وأكد بقائي أن الغرب يكثف ضغوطه لعزل طهران وإضعافها.

ويقول الموقع في تقريره إنه "على وجه الخصوص، رفعت حكومة المملكة المتحدة مستوى تأهبها. وفي الشهر الماضي، أشارت لجنة برلمانية بريطانية إلى تورط إيران في ما لا يقل عن 15 مؤامرة مزعومة لقتل أو اختطاف أفراد على الأراضي البريطانية منذ عام 2022".

وفي بيان أمام البرلمان في مارس/آذار، دقّ نائب وزير الداخلية البريطاني، دان جارفيس، ناقوس الخطر بشأن "التهديد المتنامي والمتطور" الذي تُشكّله أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفق الموقع.

وكتب: "بدلاً من العمل مباشرةً على الأراضي البريطانية، يستخدمون وكلاء إجراميين لتنفيذ مخططاتهم. وهذا يُسهم في طمس تورطهم، بينما يقبعون في طهران بأمان".

وأكدت أجهزة الاستخبارات الهولندية إحباطها محاولة اغتيال مواطن إيراني مقيم في هولندا عام 2024. وفي عام 2023، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 3 أعضاء في عصابة إجرامية أوروبية بالتخطيط لمؤامرة مدعومة من طهران لقتل الصحفي الإيراني الأمريكي المعارض مسيح علي نجاد.

تصعيد وسط انهيار الدبلوماسية

بحسب التقرير، فإنه "رغم أن الاتهامات بتدبير مؤامرات إيرانية على الأراضي الغربية ليست جديدة، فإن السياق السياسي الذي صدر فيه البيان الأخير يجعله أكثر أهمية من المعتاد".

ويتابع التقرير: "لقد أعادت حرب غزة وتداعياتها المتتالية رسم ملامح ميزان القوى الإقليمي، ودفعت إيران إلى الزاوية. وقد ألحق الصراع الإسرائيلي الإيراني الأخير أضرارًا بالغة بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، كما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي".

أخبار ذات علاقة مشيداً بدورها في إيران.. غواصات ترامب النووية رسالة تهديد جدية لروسيا

ووفق "المونيتور"، "تضررت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وصناعة الصواريخ بشدة، وأُضعفت جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة خلال الحرب، مما مهد الطريق لهجمات مستقبلية في حال التصعيد".

وفي ظل هذه الظروف، يرى التقرير أن احتمالات استئناف الدبلوماسية النووية، التي كانت محلّ ترحيب من كلا الجانبين، تبدو مستبعدة في الوقت الحالي. وتُظهر مراجعة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين تراجع الرغبة في استئناف المحادثات.

من جانبها، اشترطت إيران، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، هذا الأسبوع، على الجانب الأمريكي دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت النووية الإيرانية قبل استئناف المفاوضات.

لكن في مؤتمر صحفي يوم الخميس، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، صراحةً، الطلب الإيراني ووصفه بأنه "سخيف".

ترى العديد من الدول الأوروبية أن طهران في أضعف حالاتها في الآونة الأخيرة؛ فقد تفاقمت أزمتها الاقتصادية لدرجة كادت أن تنهار، وتعرض وكلاؤها الإقليميون للدماء، وقد تتجدد الاضطرابات الداخلية - وإن كانت قد قمعت مؤقتًا - في أي لحظة.

إن تآكل الردع الإيراني قد يدفع أوروبا إلى التحول من الأقوال إلى الأفعال، على النقيض من سياسة ضبط النفس القديمة إن لم يكن الاسترضاء الصريح.

في الماضي، كان الخوف من الرد الإيراني عبر حلفائه المسلحين جيداً، مثل "حزب الله" أو غيره من الميليشيات، يردع في كثير من الأحيان عن اتخاذ ردود فعل أوروبية أقوى على مثل هذه المؤامرات المزعومة، مما كان يقتصر عادة على التصريحات السياسية أو العقوبات الخفيفة.

ولكن في التعامل مع جمهورية إسلامية أكثر عزلة وتعرضًا للصراع، ربما تشعر العواصم الغربية الآن بالجرأة للخروج بتدابير ملموسة ــ تتراوح بين فرض عقوبات أكثر صرامة وطرد دبلوماسي، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التجسس وتصنيف الكيانات الإيرانية على أنها إرهابية.

وأكد التقرير أن "التحرك البريطاني لإخضاع النشاط الإيراني لقوانين تسجيل أكثر صرامة يشكل إشارة واضحة إلى تغيّر الموقف، وهو ما قد تأخذه الدول الأوروبية الأخرى في الاعتبار، خاصة إذا ظهرت أدلة دامغة أخرى على أنشطة طهران المنظمة نحو أهداف خبيثة على أراضيها".

وقد تم توثيق عمليات الاستخبارات الإيرانية التي تستهدف المعارضين والأعداء المفترضين في الخارج على مدى عقود في أوروبا، بما في ذلك اغتيال زعماء المعارضة الأكراد، والتابعين لسلالة بهلوي المخلوعة، والناشطين السياسيين وحتى الفنانين المعارضين في الثمانينيات والتسعينيات، وفق "التقرير".

أخبار ذات علاقة سربت تقنيات عسكرية لإيران .. واشنطن تدرج جهات جديدة في قائمة العقوبات

ويتابع الموقع: "لا يكمن التحوّل اليوم في الأسلوب بقدر ما يكمن في وتيرة هذه العمليات وجرأتها. ويتجلى القلق المتزايد، كما يتجلى في البيان الغربي المشترك، في أن هذه العمليات لم تعد حوادث معزولة، بل جزءًا من حملة استراتيجية".

وربما تشير الحملة المزعومة أيضاً إلى تطور في كيفية عرض إيران للقوة في الخارج ــ ليس من خلال وكلائها التقليديين في الشرق الأوسط الذين أصبحوا الآن ضعفاء، ولكن من خلال قنوات سرية وغالباً ما يمكن إنكارها بعيداً عن حدودها، بحسب التقرير.

مقامرة محفوفة بالمخاطر

قد يكون رد الفعل الإيراني الرافض مُرضيًا للموالين في الداخل، لا سيما في ظل تنامي المشاعر القومية والإحباط من الضغوط الغربية، لكن بتجاهلها العلني لتحذير غربي متعدد الأطراف، تُخاطر طهران بتعزيز الانطباع بأنها غير مستعدة للانخراط دبلوماسيًا لتهدئة المخاوف.

ولكن هذا النهج قد يكون قاتلاً في الوقت الذي آخر ما تحتاج إليه طهران هو المزيد من الضغوط الدولية على جبهات متعددة، بدءا من برنامجها النووي المثير للجدل وتدخلاتها الإقليمية، إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان ودعمها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقد يكون التأثير التراكمي لهذه الخطوة هو إحكام حلقة العزلة الدبلوماسية التي قد تجد طهران صعوبة في كسرها، خاصة أن حليفتيها الرئيستين ــ الصين وروسيا ــ أصبحتا أقل استعدادًا من ذي قبل لمساعدتها بسبب القيود الدبلوماسية المفروضة عليهما، والديناميكيات الإقليمية سريعة التطور.

وبالتالي، قد يعكس التوبيخ الغربي المنسق وتحدي إيران مزيدًا من التدهور في العلاقات الإيرانية الغربية الهشة أصلًا. ومع تجميد المحادثات النووية وتآكل الثقة المتبادلة، تبدو احتمالات خفض التصعيد ضئيلة، بل إن ما يبرز هو نمط من المواجهة المتزايدة المحتملة، سرًا وعلنًا، تُشكل المرحلة التالية من انخراط إيران مع خصومها التقليديين.

مع تصلب مواقف الجانبين، يضيق مجال الدبلوماسية بشكل كبير بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي أصبحت بالفعل عرضة للخطر جراء دورات الحرب والضغوط الأخيرة. إن لم يُعالج هذا التوتر بحذر، فقد لا يُترك لإيران مجال كبير للمناورة، ويقلص فرص عودتها إلى المجتمع الدولي، الذي هي في أمسّ الحاجة إليه لإنعاش اقتصادها المنهك وضمان بقائها.

في مقابلة حديثة مع مستشار بوزارة الخارجية، لم يستبعد علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للوكالة النووية الإيرانية، احتمال تجدد الصراع. وعندما سُئل: "هل تعتقد أن الحرب ستندلع مجددًا؟"، صمت صالحي طويلًا قبل أن يرد بعبارة عربية تعني بتصرف: "لننهي هذه المحادثة".