بسبب حرائق الجليل.. نتنياهو يواجه انتقادات "حادة"

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة حادة من الانتقادات، على خلفية الحرائق التي خلّفها الهجوم الصاروخي غير المسبوق لميليشيا حزب الله على "ماروم الجليل".

وشهد، أمس الأربعاء، واحدة من أعنف سلاسل الحرائق التي تضرب شمالي إسرائيل، بفعل صواريخ ميليشيا حزب الله، منذ تلك التي ضربت الجليل والجولان الأسبوع الماضي، وأتت على آلاف الدونمات من الغابات والأحراش الطبيعية.

حرائق الأربعاء، التي نجمت عن إطلاق قرابة 200 صاروخ من الجانب اللبناني، أتت على قرابة 3 آلاف دونم جديد، ما دفع قناة "الأخبار 12" العبرية للقول: إن "شمال إسرائيل يضيع".