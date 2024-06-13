بسبب حرائق الجليل.. نتنياهو يواجه انتقادات "حادة"
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة حادة من الانتقادات، على خلفية الحرائق التي خلّفها الهجوم الصاروخي غير المسبوق لميليشيا حزب الله على "ماروم الجليل".
وشهد، أمس الأربعاء، واحدة من أعنف سلاسل الحرائق التي تضرب شمالي إسرائيل، بفعل صواريخ ميليشيا حزب الله، منذ تلك التي ضربت الجليل والجولان الأسبوع الماضي، وأتت على آلاف الدونمات من الغابات والأحراش الطبيعية.
حرائق الأربعاء، التي نجمت عن إطلاق قرابة 200 صاروخ من الجانب اللبناني، أتت على قرابة 3 آلاف دونم جديد، ما دفع قناة "الأخبار 12" العبرية للقول: إن "شمال إسرائيل يضيع".
وذكرت القناة، اليوم الخميس، أن ميليشيا حزب الله أطلق قرابة 200 صاروخ صوب مستوطنات الجليل، من بينها العديد من المستوطنات التي لم ينزح قاطنوها، أي أنها مأهولة على عكس مستوطنات أخرى هجرها سكانها منذ قرابة ثمانية أشهر.
واندلعت حرائق في بؤر عديدة، وأدّت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات دون وقوع خسائر بشرية، على غرار سلسلة الحرائق الأخيرة، فيما أعلنت العديد من المستوطنات التابعة لمجلس "ماروم الجليل" في الشمال وقف المنظومة التعليمية.
"تهديدات وجودية"
وشنّ رئيس مجلس الجليل الأعلى، غيورا زالتس، هجومًا حادًا على حكومة بنيامين نتنياهو، وتساءل خلال حديثه مع القناة العبرية عن موقف تلك الحكومة من الحرائق.
ونقلت القناة عنه قوله: "أين أنت يا حكومة إسرائيل؟ ماذا يتعيّن أن يحدث قبل أن تتخذ القرار الصحيح وأن تعيد الأمن لسكان الشمال، عليكم اتخاذ القرار الآن".
وتحدث رئيس مجلس ماروم الجليل، عاميت سوفير مع القناة، وأبلغها أن هناك شعورًا قويًّا بالخوف والهلع، وذكر أن قرابة نصف صواريخ ميليشيا حزب الله سقطت على ماروم الجليل، وتسببت في حرائق كثيرة في عدد من البؤر.
وتابع أنه ينسّق مع الجيش، وأنه يعوّل عليه لكي يتعامل مع "التهديدات الوجودية" القادمة من الشمال، وحذّر من أن المنطقة التي تقع ضمن دائرة سلطته "في انتظار أيام معقدة".
"انتهت الذرائع"
وشنّ وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وانتقد الرد على الهجمات التي تنفذها ميليشيا حزب الله بمئات الصواريخ من خلال ما أسماها "عمليات جراحية"، في إشارة إلى سياسة الرد المحدود التي يتّبعها رئيس الوزراء والجيش حتى الآن.
ونقلت قناة "الآن 14" عن بن غفير، مساء الأربعاء، حديثه الحاد ضد نتنياهو؛ إذ قال على سبيل المثال: "انتهت الذرائع، حتى إنك لم تعد قادرًا على الاختباء خلف أيزنكوت وغانتس"، في إشارة إلى الوزيرين المستقيلين من الائتلاف.
وأشار بن غفير إلى أن نتنياهو عقَد مشاورات أمنية، وأنه على الرغم من وافر الاحترام لعملية الاغتيال التي نُفذت (اغتيال القيادي في ميليشيا حزب الله طالب سامي عبد الله)، لكن الرد على مئات الصواريخ لا يكون بعمليات جراحية، على حد قوله.