محمد ديبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتشاد (صور)

أدى الجنرال محمد إدريس ديبي، الخميس، اليمين الدستورية لولاية رئاسية لتشاد مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق وكالة "فرانس برس".

وكان ديبي رئيسًا للمجلس العسكري في تشاد لثلاث سنوات، قبل انتخابه، في 6 مايو/أيار، رئيسًا بنسبة 61% من الأصوات في انتخابات قاطعتها المعارضة.

ويضع انتخاب ديبي حدًا لفترة انتقالية أُعلن في بدايتها رئيسًا للدولة من جانب المجلس العسكري الحاكم.

جاء ذلك بعد مقتل والده، إدريس ديبي إتنو، على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد بقبضة حديدية لأكثر من 30 عامًا.

وقال رئيس الدولة وهو يرتدي ثوبًا تقليديًا أبيض اللون، أمام أعضاء المجلس الدستوري ومئات الضيوف في قصر الفنون والثقافة في نجامينا: "نحن محمد إدريس ديبي إتنو.. نقسم أمام الشعب التشادي وبشرفنا أن نقوم بالمهام السامية التي أوكلتها إلينا الأمة".

وبعد أن أشاد ديبي في خطاب بـ"العودة إلى النظام الدستوري"، وعد بأن يكون "رئيسًا للتشاديين من جميع الخلفيات والحساسيات".