"طباخ بوتين" يستفسر من البيت الأبيض عن الجريمة التي ارتكبتها "فاغنر"؟

نشر رئيس شركة فاغنر الروسية الخاصة للمتعاقدين العسكريين، اليوم السبت، رسالة قصيرة موجهة إلى البيت الأبيض يستفسر فيها عن الجريمة التي تتهم شركته بارتكابها، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة عليها بعد أن صنفتها "منظمة إجرامية".

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الجمعة، إن فاغنر، التي تدعم القوات الروسية في غزو أوكرانيا وتدعي الفضل في التقدم بساحة المعركة، ستصنف منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود.

وتقول رسالة نشرت عبر تيليغرام على قناة الخدمة الإعلامية التابعة لمؤسس فاغنر يفجيني بريجوجين: "عزيزي السيد كيربي، هل يمكنك توضيح الجريمة التي ارتكبتها شركة فاغنر؟".