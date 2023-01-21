"طباخ بوتين" يستفسر من البيت الأبيض عن الجريمة التي ارتكبتها "فاغنر"؟
نشر رئيس شركة فاغنر الروسية الخاصة للمتعاقدين العسكريين، اليوم السبت، رسالة قصيرة موجهة إلى البيت الأبيض يستفسر فيها عن الجريمة التي تتهم شركته بارتكابها، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة عليها بعد أن صنفتها "منظمة إجرامية".
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الجمعة، إن فاغنر، التي تدعم القوات الروسية في غزو أوكرانيا وتدعي الفضل في التقدم بساحة المعركة، ستصنف منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود.
وتقول رسالة نشرت عبر تيليغرام على قناة الخدمة الإعلامية التابعة لمؤسس فاغنر يفجيني بريجوجين: "عزيزي السيد كيربي، هل يمكنك توضيح الجريمة التي ارتكبتها شركة فاغنر؟".
ووصف كيربي المجموعة بأنها "منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".
والشهر الماضي، قال البيت الأبيض، إن فاغنر تسلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا.
ووصفت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ التقرير بأنه "لا أساس له من الصحة"، ونفى بريجوجين في ذلك الوقت تلقيه شحنة كهذه، واصفًا التقرير بأنه "ثرثرة وتكهنات".
وفرضت واشنطن بالفعل قيودًا على التجارة مع فاغنر في عام 2017، ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول في محاولة لتقييد وصولها إلى الأسلحة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على المجموعة، التي تنشط حاليا في بلدان عربية وأفريقية إلى جانب أوكرانيا.
ويصف بريجوجين فاغنر بأنها "قوة مستقلة تمامًا لديها طائراتها ودباباتها وصواريخها ومدفعيتها".
وهو مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية، وهو أمر قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه "فعله وسيواصل فعله".