بعد نجاته من العزل.. رئيس جنوب أفريقيا مصمم على البقاء في السلطة

بدا رئيس جنوب أفريقيا الذي يتمتع بدعم رسمي من الحزب الحاكم على الرغم من فضيحة، مصمما على البقاء في منصبه في مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يفترض أن يختار في نهاية الأسبوع رئيسه الذي سيكون رئيس البلاد المقبل أيضا.

يتمتع سيريل رامابوزا (70 عامًا) بفرصة جيدة للفوز بولاية ثانية، فهو المرشح الأوفر حظا للبقاء على رأس المؤتمر الوطني الأفريقي الذي اختار رؤساء جنوب أفريقيا منذ إحلال الديمقراطية في البلاد قبل 28 عامًا.

ونجح في تمرير الرسالة بوضوح في خطاب طويل ألقاه الجمعة في افتتاح المؤتمر وتحدث فيه عن التحديات التي يجب مواجهتها وكذلك النجاحات التي حققتها ولايته الأولى، مؤكدا على أهمية الاستمرارية.

لكنه اعترف بأن المواطنين "يتوقعون منا أن تكون لدينا الشجاعة والصدق للاعتراف بعيوبنا وتصحيحها".

بعد ثلاثين عامًا من انتهاء الفصل العنصري، تعاني البلاد من معدلات بطالة وجريمة مرتفعة وتزايد الفقر وعدم المساواة وانقطاعات قياسية في التيار الكهربائي مع تفاقم أزمة الطاقة.

ويفترض أن يشارك حوالى 4500 من ممثلي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جاؤوا من المقاطعات التسع في البلاد في مركز للمؤتمرات في إحدى ضواحي جوهانسبرغ، في تصويت حاسم تمهيدا للانتخابات العامة لعام 2024.