طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية
أعلنت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، اليوم السبت، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.
وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، أن الموظفين خُطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.
وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من أيلول/سبتمبر ومن ثم 15 أفغانيا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.
وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت: "حتى الآن في هذه المرحلة، لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن".
وأضافت "لكن في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة".
ولم يعلّق الناطقون باسم سلطات طالبان على الفور.
وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ العام 1966 وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع مروحة خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.
ويرد على موقعها الإلكتروني أنها جمعية تعمل وفقًا للقيم المسيحية لكنها لا تقدّم المساعدات بناءً على المعتقدات السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين.
وقالت المنظمة في بيانها: "نقدّر الثقافة والعادات المحلية ونحترمها".