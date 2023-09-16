طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية

أعلنت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، اليوم السبت، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، أن الموظفين خُطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.

وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من أيلول/سبتمبر ومن ثم 15 أفغانيا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.

وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت: "حتى الآن في هذه المرحلة، لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن".

وأضافت "لكن في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة".