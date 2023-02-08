بن غفير يتعهد بزيادة تصاريح حمل السلاح 5 أمثال في إسرائيل

تعهد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بالمضي قُدمًا في خطط زيادة تصاريح حمل السلاح بمقدار 5 أمثال في أعقاب هجوم دام خارج كنيس، الشهر الماضي، أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وذكر بيان صادر عن حزب "عوتسماه يهوديت" (قوة يهودية) الذي يرأسه بن غفير أنه أمر إدارة تراخيص الأسلحة النارية بالإسراع في إصدار تصاريح جديدة بزيادة من نحو ألفي تصريح شهريًا إلى 10 آلاف.

وكان "بن غفير" قد تعهد بزيادة عدد التصاريح بشكل كبير بعد الاعتداء الذي نفذه مسلح فلسطيني بالقرب من المعبد اليهودي في 27 يناير/ كانون الثاني.

وبعد يوم من الهجوم، فتح فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عامًا، النار على مجموعة من المارة في حي سلوان في القدس، مما أدى إلى إصابة اثنين قبل أن يرد مسلح بإطلاق النار مما أدى إلى إصابته.