رئيس حكومة إثيوبيا يُعلن مقتل عضو بارز في حزبه
أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أبيي أحمد، اليوم الخميس، مقتل جيرما يشيتيلا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم، في منطقة أمهرة الواقعة شمال البلاد.
وقال أبيي أحمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا".
واتهم رئيس الحكومة من اعتبر أنهم "متطرّفون عنيفون" بالوقوف وراء العمل الذي وصفه بـ"المخزي والمروّع"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وشهدت أمهرة، التي تعدّ ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.
وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر.