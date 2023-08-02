بعد انتقادهم إدارة بايدن.. وزير دفاع إسرائيل يوبخ أعضاء الكنيست

بعد الانتقادات التي وجهها أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي لإدارة جو بايدن، وتهديد الطيارين بترك الخدمة في حال إقرار خطة تعديل القضاء، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤآف غالانت، توبيخا شديدا "لمن يصبون الزيت على النار".

وقال غالانت، في جلسة مغلقة مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في الكنيست، إن سلاح الجو الإسرائيلي قائم على ركيزتين أساسيتين، وهما الطائرات الأمريكية والطيارون الإسرائيليون، "وإذا كان هناك بديل لأي منهما، فليعلمني به أعضاء الائتلاف".

تصريحات الوزير غالانت، التي أوردتها القناة 12 العبرية، يبدو أنها تمثل أقصى حد يمكن أن يذهب إليه الوزير في دفاعه عن طياري القوات الجوية الإسرائيلية، بعد تحذير المئات منهم بالتوقف عن العمل، إذا أقرت الحكومة الجزء الأول من حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وهو ما فعلته الأسبوع الماضي.

التصريحات يمكن اعتبارها أيضا صفعة لزملائه في الائتلاف الحكومي الذين انتقدوا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا؛ بسبب موقفها المعارض لخطة الإصلاح القضائي.

وشدد غالانت مجددا على حاجة إسرائيل لواشنطن من أجل أمنها، مشددا على أن إسرائيل لا يمكنها تحمل تداعيات إلحاق الضرر بالعلاقة مع الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل بطائرات حربية متقدمة بقيمة 3.8 مليار دولار، ضمن حزمة المساعدات العسكرية السنوية.

وحذر غالانت أيضا من تراجع الجاهزية العسكرية الإسرائيلية؛ بسبب توقف أفراد قوات الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة التطوعية احتجاجا على التعديل القضائي، ثم حث أعضاء الكنيست في الجلسة على القيام بدورهم في تهدئة العاصفة المحيطة بالتعديلات القضائية، بدلا من إلقاء المحاضرات والتنظير على الآخرين.

تسريبات اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في الكنيست التي نقلتها "القناة 12"، تتوافق مع القراءات العامة التي تم إصدارها قبل يوم من الاجتماع.

وحذر الوزير من أن التوترات الداخلية في إسرائيل على خلفية خطة إصلاح القضاء، ربما تلحق الأذى بأمن إسرائيل، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية، وعلى الحدود مع لبنان.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد كثيرا على خدمات قوات الاحتياط، خاصة الطيارين، لأداء الأنشطة الروتينية، بينما يقول مسؤولو دفاع إسرائيليون إن الطيارين تحديدا ربما تتضرر كفاءتهم، في حال توقفهم عن مزاولة تدريباتهم العسكرية، وسوف يستغرق الأمر طويلا قبل أن يستعيدوا قدراتهم على الطيران.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل