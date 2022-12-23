روسيا تدعو لإخراج "الناتو" من أوكرانيا قبل بدء المحادثات

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الجمعة، إن المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا لا يمكن أن تتم في ظل بقاء مدربين من حلف شمال الأطلسي و"مرتزقة" في أوكرانيا، وبينما تتواصل إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء المملوكة للدولة، قال ألكسندر دارتشيف رئيس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إن المحادثات ستكون سابقة لأوانها "إلى أن يتوقف تدفق الأسلحة والتمويل لنظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)، وينسحب الجنود/المرتزقة/المدربون التابعون لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".

وتشير روسيا عادة إلى المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الأوكراني على أنهم "مرتزقة".