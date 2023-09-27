"ذا نيويورك تايمز": التضليل سلاح أوكرانيا في حربها ضد روسيا
تستخدم أوكرانيا التوجيه الخاطئ والمعلومات المضللة والدعاية التي هي أسلحة يتم نشرها في حربها مع روسيا؛ لرفع المعنويات في الوطن وتحطيم معنويات العدو، أو قيادة المعارضين نحو فخ، وفي أغلب الأوقات من الصعب معرفة متى تكون التقارير خاطئة أو لماذا يتم نشرها، وفق ما أوردت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.
وحسب تقرير للصحيفة، فإن "أوكرانيا وبشكل ماهر استخدمت المعلومات المضللة في الحرب، ففي صيف 2023 أرسل عدد من المسؤولين برقيات حول هجوم وشيك لاستعادة مدينة خيرسون، حيث قال محللون عسكريون إن روسيا أعادت تموضع قواتها من جهة الشمال الشرقي لتعزيز الدفاعات في الجنوب".
وقال: "بعدها شنت أوكرانيا هجوما مفاجئا بمنطقة خاركييف في الشمال الشرقي، مخترقة خطوط الدفاع الضعيفة، مجبرة إياها على التراجع الفوضوي، وتواصل الهجوم في الجنوب لكن بوتيرة أبطأ، وبعدها بشهرين استعاد الجيش الأوكراني خيرسون".
وأضاف أنه "بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا بستة أسابيع، أغرقت أوكرانيا السفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث قال مسؤول أوكراني إنه تم قتل قبطان السفينة، لكن القبطان أو شخصا يشبهه ظهر لاحقا على مقطع مصور للناجين، لم يتضح إطلاقا ما الذي حدث مع القبطان، أو إن كانت التقارير التي تحدثت عن موته وضعت عمدا من قبل الأوكرانيين لزرع الارتباك، أو إن كانت ببساطة نتيجة لمعلومات استخبارية خاطئة".
في السياق، قال انتون جيراتشينكو المستشار السابق لوزير الداخلية الأوكراني: إن "الدعاية الحربية تكون فعالة فقط عندما تترافق مع إحراز نجاحات في أرض المعركة، لقد كانت الضربات الصاروخية على مقار الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأسبوع الماضي، بمثابة نجاح مذهل للاستخبارات الأوكرانية ولسلاح الجو الذي أطلق الصواريخ على موقع من المفترض أنه محميّ بشكل جيد، لكن لا يمكنك الفوز بالحرب الدعائية ما لم تفز بالحرب الحقيقية".
المصدر: صحيفة "ذا نيويورك تايمز"