نتنياهو يأسف لكشف وزير خارجيته عن لقاء مع نظيرته الليبية‎

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى قبرص، اليوم الأحد، تسريب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش.

وقال نتنياهو لمحطة التلفزيون القبرصية (إيه.إن.تي1)، إن "هذا النشر هو أمر غير مألوف وبالتأكيد لن يساعد (في العلاقات). ولذلك أصدرت تعليمات بأن يصادق مكتبي مسبقًا على اللقاءات السرية والنشر عنها".

وأثار تسريب نبأ لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي احتجاجات في ليبيا، التي لا تعترف رسميًّا بإسرائيل، مما دفع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى إقالة المنقوش.

وأضاف نتنياهو، أن "إسرائيل تعقد الكثير من اللقاءات السرية مع قادة في العالم ولا يُنشر عنها.

وتابع "قسم كبير من اللقاءات، ولن أفصح عنها، عُقدت في قبرص. والحكومة القبرصية استضافت وساعدت وحافظت على السرية، وقسم منها أدى إلى اتفاقيات أبراهام. لذلك فإن السرية مهمة".